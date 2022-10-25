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McDonaldʼs открывает ещё семь ресторанов сети в Киеве, Борисполе и Тернополе

23:13, 25 окт 2022
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Компания McDonaldʼs открывает еще семь ресторанов сети быстрого питания, пять из которых - в Киеве, а также Борисполе Киевской области и Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В Киеве работу возобновляют заведения по адресам: 

ТРЦ РайОN, ул. Николая Лаврухина, 4-А; 
м. Вокзальная, пл. Вокзальная, 2; 
ТРЦ Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6-Д; 
ул. Б. Хмельницкого, 40/25; 
ТРЦ Retroville, просп. Правды, 47.
В Тернополе открывается ресторан по адресу: ул. Гетмана И. Мазепы, 30. В Борисполе - ТЦ Park Town, ул. Киевский Шлях, 67.

Напоминаем, в McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".

В конце сентября сеть объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по низким адресам - клиентов предупредили о возможности длинных очередей.

18 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.

21 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об открытии еще двух ресторанов в Киеве.

Источник: Европейская правда


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