Беженцы из Украины могут за границей оформить инвалидность дистанционно

Во время военного положения украинцы, находящиеся за границей, в случае необходимости могут оформить инвалидность дистанционно.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Чтобы оформить инвалидность, нужно иметь в руках медицинские документы и обследования. Их нужно отправить на украинском языке семейному или лечащему врачу в Украину, чтобы оформить направление МСЭК (форма 088/о).

Врачебно-консультативная комиссия рассмотрит пакет документов и при наличии признаков инвалидности направит их на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности.

Если для установления инвалидности человек не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно.

Экспертиза проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии независимо от места регистрации, проживания или пребывания граждан.

Для тех, кто находится за границей и кому необходимо восстановить справку об инвалидности и повторно пройти МСЭК, Кабмин продлил срок действия инвалидности на период военного положения на территории Украины и на 6 месяцев после прекращения или отмены.

Напомним, во время военного положения в Украине упростили доступ к процедуре установления инвалидности.

Источник: Украинская правда