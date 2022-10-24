В память о Романе Ратушном в Киеве высадили аллею из 37 деревьев

По улице Протасов Яр высадили аллею деревьев в знак памяти о киевском активисте, защитнике Украины Романе Ратушном. Всего было высажено 37 дубов, елей и берез. Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Роман Ратушный был участником Революции Достоинства, с первых дней полномасштабной российско-украинской войны с оружием в руках защищал Киев, а затем воевал на Сумщине и под Изюмом, где погиб, обороняя Украину.

Каждый из нас должен помнить всех, кто отдал жизнь за свободное будущее Украины. Одним из таких был Роман Ратушный. Он боролся за экологическое настоящее и будущее Киева, возглавлял Общественную организацию "Защитим Протасов Яр", а с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В знак памяти о Романе Ратушном - общественном деятеле и защитнике Украины, недалеко от мурала, названного в его честь, высадили дубы, ели и березы.

Аллея станет символом мужества и несокрушимости каждого, кто защищает нашу страну от оккупантов.

Совсем недавно в Киеве появилась улица Романа Ратушного.

Источник: Укринформ