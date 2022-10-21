СБУ просит не скачивать программы с мошеннических рассылок - это российская спецоперация

Последние несколько дней Служба безопасности Украины фиксирует фишинговые рассылки электронных писем якобы от ее имени. На первый взгляд они кажутся правдоподобными, однако изложенные в этих письмах данные свидетельствуют об их фейковости.

В частности, злоумышленники от имени Ситуационного центра Департамента кибербезопасности СБУ сообщают о разработке специализированных программ по усилению киберзащиты и уничтожению вирусов. И тут же предлагают скачать их якобы с официального вебсайта СБУ.

Сообщаем, что Ситуационный центр Департамента кибербезопасности СБУ не осуществлял никаких рассылок по любому программному обеспечению!

Напомним, что официальный домен сайта СБУ – ssu.gov.ua. Злоумышленники предлагают скачать программы с другого сайта.

Поэтому при получении таких писем не переходите и не загружайте какие-либо программы. А если это произошло – переустановите операционную систему вашего компьютера и сообщите об этом СБУ по телефону: 0 800 501 482 и на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua

Подобные фейковые рассылки могут быть частью спецопераций российских спецслужб по расшатыванию информационного и киберпространства в нашей стране.

Департамент кибербезопасности СБУ предостерегает: никогда не переходите по ссылкам и не открывайте файлы от неизвестных абонентов на почте, в мессенджерах или смс, на сомнительных сайтах.

Источник: СБУ