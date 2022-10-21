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Украина под обстрелами собрала более 44 миллионов тонн сельскохозяйственных культур
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Украина под обстрелами собрала более 44 миллионов тонн сельскохозяйственных культур

17:33, 21 окт 2022
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Несмотря на войну и опасность проведения  сельскохозяйственных работ, украинские аграрии собрали 44,1 млн тонн сельскохозяйственных культур с общей площади 13,13 млн га, сообщается на сайте Минагро.

За две недели общая площадь сельхозугодий, с которых собран урожай, увеличилась на 5% - до 67% от ранее запланированных площадей. За этот период собрано 10,8 млн тонн зерна.

Уже завершена уборка пшеницы, ячменя, гороха и рапса.

Просо собрано с 93%, гречиха – с 88%, подсолнечник – с 68%, соя – с 52%, сахарная свекла – с 49%, кукуруза – с 12%.

Окончательный урожай пшеницы составил 19,2 млн тонн с 4,7 млн га, ячменя - 5,5 млн тонн с 1,6 млн га, рапса - 3,1 млн тонн с 1,96 млн га, гороха – 261 тыс. тонн с 111,5 тыс. га.

Кроме того, уже собрано 7 млн тонн подсолнечника, 4,2 млн тонн сахарной свеклы, 2,7 млн тонн кукурузы, 1,9 млн тонн сои, 141 тыс. тонн гречихи, а также 97 тыс. тонн проса.

Средняя урожайность по всем культурам в текущем сезоне составила 39,1 ц/га, в том числе кукурузы - 50,7 ц/га, пшеницы - 41,2 ц/га, ячменя - 35,1 ц/га, рапса – 28,9 ц/г.

Ранее сообщалось, что аграрии отстают от графика сбора урожая на две недели из-за осадков в сентябре. 

Источник: Корреспондент


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