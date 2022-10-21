Названы страны - участницы Евровидения-2023. Без России

В Евровидении, которое пройдет от имени Украины в Ливерпуле 13 мая 2023 года участие примут 37 стран. Об этом сообщает Eurovision Song Contest.
Из 37 стран-участниц 31 страна будет соревноваться в двух полуфиналах, а 10 успешных исполнителей из каждого полуфинала присоединятся к 4 из Большой пятерки (Франция, Германия, Италия и Испания), хозяевам - Великобритании и Украине - в гранд-финале.
Список стран-участниц Евровидения-2023
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Отмечается, что более подробная информация о конкурсе песни Евровидение 2023, включая слоган мероприятия и подробности о продаже билетов, будет раскрыта в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что Черногория и Северная Македония не будут участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2023.
Источник: Корреспондент