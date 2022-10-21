Названы страны - участницы Евровидения-2023. Без России

В Евровидении, которое пройдет от имени Украины в Ливерпуле 13 мая 2023 года участие примут 37 стран. Об этом сообщает Eurovision Song Contest.

Из 37 стран-участниц 31 страна будет соревноваться в двух полуфиналах, а 10 успешных исполнителей из каждого полуфинала присоединятся к 4 из Большой пятерки (Франция, Германия, Италия и Испания), хозяевам - Великобритании и Украине - в гранд-финале.

Список стран-участниц Евровидения-2023

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Грузия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания

Отмечается, что более подробная информация о конкурсе песни Евровидение 2023, включая слоган мероприятия и подробности о продаже билетов, будет раскрыта в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Черногория и Северная Македония не будут участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2023.

Источник: Корреспондент