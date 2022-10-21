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Культура / Музыка / За рубежом

Названы страны - участницы Евровидения-2023. Без России

15:41, 21 окт 2022
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В Евровидении, которое пройдет от имени Украины в Ливерпуле 13 мая 2023 года участие примут 37 стран. Об этом сообщает Eurovision Song Contest.

Из 37 стран-участниц 31 страна будет соревноваться в двух полуфиналах, а 10 успешных исполнителей из каждого полуфинала присоединятся к 4 из Большой пятерки (Франция, Германия, Италия и Испания), хозяевам - Великобритании и Украине - в гранд-финале.

Список стран-участниц Евровидения-2023

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Грузия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Великобритания

Отмечается, что более подробная информация о конкурсе песни Евровидение 2023, включая слоган мероприятия и подробности о продаже билетов, будет раскрыта в ближайшие месяцы.

 Ранее сообщалось, что Черногория и Северная Македония не будут участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2023.

Источник: Корреспондент


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