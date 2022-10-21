"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Британии до конца октября продолжится борьба за кресло премьера
Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии ещё по нескольким областям
Netflix получил от Украины "Отличие мира" за поддержку в борьбе с российской агрессией
Борис Джонсон, возможно, будет вновь бороться за лидерство в партии и кресло премьера
Энергетики вводят систему ограничения потребления электроэнергии в условиях войны
Минцифры тестирует в Дії новое приложение для вынужденно перемещенных лиц
Рада приняла законопроект о назначении пенсий лицам, утратившим документы
Разработан комплекс экономного потребления электроэнергии в условиях российских атак
В ГСЧС назвали количество массированных ударов по Украине за последнюю неделю
"Новая почта" через мобильное приложение запустила новый сервис для клиентов
Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции
На время действия военного положения в Украине отменен призыв на срочную службу в армии
В Минобороны пояснили, какие дроны нельзя показывать в соцсетях
Наши защитники успешно справились с дронами-камикадзе в вечернем небе Украины
Очередной обмен: из российского плена освободили 108 женщин
Все новости
Политика / За рубежом

В Британии до конца октября продолжится борьба за кресло премьера

14:26, 21 окт 2022
0
Версия для печати

Выборы нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании, придется провести до 28 октября, он сможет вступить в должность до 31 октября, сообщил глава так называемого "комитета 1922 года" сэр Грэм Брэди.

"Я поговорил с главой партии Джейком Берри, и он подтвердил, что возможно провести голосование и завершить выборы нового лидера к пятнице, 28 октября", - приводит слова Брэди телеканал Sky News в четверг. Он также пояснил, что таким образом новый лидер должен занять свой пост до 31 октября.

Брэди не стал уточнять, как именно будет выбор нового лидера правящей партии, и будут ли голосовать все члены Консервативной партии, или только члены парламента от консерваторов.

В свою очередь букмекеры уже начали делать ставки на то, кто станет новым премьер-министром королевства. Наиболее очевидным кандидатом на должность бывший глава Минфина и соперник Лиз Трасс в предыдущих выборах премьера Риши Сунак, вероятность его победы составляет 11/10. Также хорошие шансы у лидера палаты общин Пенни Мордонт (7/2) и министра обороны Бена Уоллеса (8/1), отказавшегося от участия в прошлых выборах.

Британские букмекеры не исключают, что в должность могут вернуться бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза ​​Мэй, их шансы составляют 13/1 и 16/1 соответственно.

В то же время, представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии, Либеральных демократов и Зеленой партии призвали провести всеобщие выборы. За это высказался первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней – кратчайший срок за всю историю британских кабинетов.

"Комитет 1922" - парламентская группа от Консервативной партии в британской Палате общин, которая занимается, в частности, выборами лидера партии.

Украина внимательно следит за событиями в правительстве одного из своих ключевых союзников - Великобритании.

Источник: Интерфакс-Украина


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще