В Британии до конца октября продолжится борьба за кресло премьера

Выборы нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании, придется провести до 28 октября, он сможет вступить в должность до 31 октября, сообщил глава так называемого "комитета 1922 года" сэр Грэм Брэди.

"Я поговорил с главой партии Джейком Берри, и он подтвердил, что возможно провести голосование и завершить выборы нового лидера к пятнице, 28 октября", - приводит слова Брэди телеканал Sky News в четверг. Он также пояснил, что таким образом новый лидер должен занять свой пост до 31 октября.

Брэди не стал уточнять, как именно будет выбор нового лидера правящей партии, и будут ли голосовать все члены Консервативной партии, или только члены парламента от консерваторов.

В свою очередь букмекеры уже начали делать ставки на то, кто станет новым премьер-министром королевства. Наиболее очевидным кандидатом на должность бывший глава Минфина и соперник Лиз Трасс в предыдущих выборах премьера Риши Сунак, вероятность его победы составляет 11/10. Также хорошие шансы у лидера палаты общин Пенни Мордонт (7/2) и министра обороны Бена Уоллеса (8/1), отказавшегося от участия в прошлых выборах.

Британские букмекеры не исключают, что в должность могут вернуться бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза ​​Мэй, их шансы составляют 13/1 и 16/1 соответственно.

В то же время, представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии, Либеральных демократов и Зеленой партии призвали провести всеобщие выборы. За это высказался первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней – кратчайший срок за всю историю британских кабинетов.

"Комитет 1922" - парламентская группа от Консервативной партии в британской Палате общин, которая занимается, в частности, выборами лидера партии.

Украина внимательно следит за событиями в правительстве одного из своих ключевых союзников - Великобритании.

Источник: Интерфакс-Украина