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Колумнистика / Война / Харьков

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Харьковчане как диагноз

16:13, 27 окт 2022
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Харьков как город - слишком большая территория, чтобы там было всё одинаково. Где-то обстрелы постоянны, а где-то снаряд редкость. Но едино одно: холод, темень и неистребимый оптимизм жителей города, которым не повезло с соседями.

Вита Яковлева - о "диагнозе" земляков.

Я как хомяк, все запасаю. В том числе нужные номера телефонов, записанные на бумажках, храню в большой коробке из-под печенья. Потому что вносить в список контактов телефона, например, печников, разных врачей по рекомендациям знакомых или риелторов, которые могут пригодиться, а могут нет, не хочу. Да и людей, с которыми редко контактирую, тоже. 

И вот сегодня решила проверить это добро и ненужные бумажки выбросить. Сколько ненужных оказалось с войной, мамадарагая. Стоматолог моя уехала, коллег много, сисадмин переехал в село - его дом в Харькове разбили, сантехник перевелся на работу в другой район, много контактов по работе кто куда разбежались... 

В общем, коробка сильно опустела. Огорчительно, конечно, что харьковский круг общения сильно изменился. Но самое интересное, что хотя люди уехали, в Харькове все равно много жителей. И возвращаются многие, что очень заметно. 

Разговариваем с врачом в поликлинике. Спрашивает, давно я была в саду Шевченко? Она на выходные ездила туда погулять, так в саду почти как до войны аншлаг. Хорошая погода вывела народ на улицу. 

А я на днях как родной обрадовалась швее в ремонте одежды. У нас на районе он есть, но швеи не было, уезжала в Польшу. Сейчас вернулась, снова работает. Говорит, дома лучше, хотя и понимает, что зима предстоит та еще. "Ничего, - смеется, - у меня печка, дров запаслась, перезимуем".

У меня ни печки, ни дров в квартире на втором этаже нет. Потому сейчас я хожу в уггах вместо тапочек, такой пол холодный. Но по-любому перезимуем. Куда мы денемся из своего Харькова, в который на зиму возвращаются люди из благополучной Европы? Харьковчане - это ж диагноз, который, похоже, не лечится.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava 


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