Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Как вы вообще там живёте?

было

Постоянные обстрелы Харькова, как это ни страшно звучит, стали почти привычными. Людей, скорее, поражает, когда день обходится без разрушений и ранений. И смертей. Но Харьков воспринимает всё происходящее стоически, показывая, что жизнь продолжается, даже если очень трудно.

Вита Яковлева - о военных буднях гражданских людей в Харькове.

Сейчас отношение к Харькову бывает двух противоположных вариантов. "Как вы там вообще живете, там же все разрушено" или "у нас тоже плохо, постоянно воздушные тревоги". Сейчас расскажу обоим вариантам, наболело.

У нас не все разрушено. Харьков держится. Хотя да, контрасты страшные. Северная Салтовка сильно пострадала, но некоторые жители все равно решили там зимовать. В разбитых домах, в которых местами есть свет и вода. Говорят, отопление не надо, лишь бы свет с водой остались.

На Холодной Горе недалеко от меня в самый первый день разбили дом. Вчера видела, как строители аккуратно разбирали разрушенный угол - это 2 квартиры на верхних этажах. Остальное целое, люди там живут.

стало

В метро на Алексеевке до сих пор остались люди. Некоторые поставили палатки, некоторые просто на полу оборудовали себе спальное место. Я шла рано утром, они еще спали.

Так что да, досталось Харькову конкретно. Но это ничего не значит. Держимся, наши люди - железобетон. Хотя на днях я почти расплакалась. Про спектакли и концерты уже рассказывала. А тут решила подарить на праздник воздушные шарики. Так вот для тех, кто про "все разрушено".

Мне привезли подарок в тот же день, четко по времени, шары замечательные. Я, когда благодарила курьера, спросила, много у них сейчас заказчиков? Он улыбнулся и ответил: "Работать все равно надо, это наш город". Я чуть не заплакала именно на этом моменте.

Потому что да, шары мало кому нужны, многим бы еду купить. Но без шаров нельзя, потому что это наш город. И работать в нем надо, и налоги платить в бюджет. Потому работаем и верим, что победа за нами.

А теперь тем, кто про "у нас тоже плохо, постоянно воздушные тревоги". Никого не хочу обидеть, все мы украинцы, все ждем, когда закончится война, чтобы жить в мире в своей родной стране.

Если вдруг вам снова будет плохо от воздушных тревог, вспомните, пожалуйста, про воздушные шарики из Харькова. И просто подумайте, что там, где эти шарики, люди живут под обстрелами с первого дня войны. У меня все.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava

Фото автора