Ян Валетов: Отложенная война, или Неотвратимость кармы

Такая жестока и показавшаяся вначале неожиданной война развела многие семьи, пары, друзей по разным сторонам. И не простить им друг друга, потому что представление о добре и зле у них оказалось разным: у одних - связанное со светом и свободой духа, у других - с покорностью и ненавистью. Но одно мы знаем точно: не мы пришли с оружием, не мы напали, не мы предали...

Читаю высказывания некогда знакомых мне особей и думаю: правильно и обоснованно развела нас жизнь по разные стороны баррикады. Иначе и быть не могло.

Да, больно. Да, война. Да, временами страшно. И временами ненависть душит до кругов в глазах.

Но ни разу не жалко.

Рано или поздно, но это бы кончилось кровопролитием. Потому что жить с этими в одном пространстве невозможно. Нестерпимо слышать их, находиться рядом, дышать одним воздухом.

А ведь жили... общались, пили водку, говорили о книгах...

И все это время где-то в глубине зрел и наливался гноем огромный фурункул.

В принципе, такие гнойники могут убить здоровый организм, так что нам еще и повезло несказанно, что он лопнул рядом, а не у нас в кровотоке. Нас обдало гноем, забрызгало, но не растворило в зловонной жиже. Нас трясет от отвращения, но мы не стали ими.

Когда-то я уже писал, что вы вступили в отложенную войну. В войну, которую мы избежали в 90-е. Враг был слаб, врагу было не до нас, враг так хотел есть, что лизал Запад во все места, до которых мог дотянуться...

Но он не перестал быть врагом, а под маской смирения все так же клацали кривозубые ядовитые челюсти.

Нынче маски сброшены. Тонкий налет цивилизации отринут за ненужностью. Вызывающий ужас "1984" низвергнут на уровень сказки про Колобка. Какой там Оруэлл! Что он понимал в колбасных объедках?

8 месяцев нас стараются разорвать, поставить на колени, подчинить и при этом не называют войну - войной. На новоязе - это СВО. Захват территорий - денацификация. Бомбардировки - принуждение к дружбе. Убийство гражданских - удары свехточным оружием. Изнасилования - предварительные ласки.

Грабежи - торжество справедливости.

Мародерство - перераспределение ресурсов.

Российская агрессия - миротворчество.

Любить и защищать свою страну - неонацизм.

Не любить агрессора - нацизм в чистом виде - ведь россияне ни разу не нацисты, а убивают украинцев исключительно в воспиьательных целях.

Ну, ок... приходите, гости недорогое, в конце концов, помидоры лучше растут в перегное.

Что вы получили в сухом остатке? На сегодня?

1. Конец мифа о второй армии мира

Три дня до Киева, неделя до Берлина превратились в восемь месяцев кровавой мясорубки, в которой 22 армия мира перемолола ваши "элитные" части в мелкий фарш. Ваше "вундерваффе" более никого пугает. Над вашей армией смеются. Ваша тактика и стратегия - повод для анекдотов.

2. Конец репутации

Список ваших союзников короток и жалок, как член мышонка. И друзей в нем нет - есть прихлебалы и однокамерники, такие же изгои, как вы. Российский паспорт - клеймо, российская культура стала парией, российской солдат - синоним убийцы, насильника, нациста, мародера, оккупанта. Все знают цену вашим словам, обещаниями, подписанным вами договорам. Туалетная бумага дороже.

3. Конец газовой зависимости Европы и экономическому развитию РФ

В объеме поставок газа на рынки ЕС Россия с 40% упала до 8% и, в ближайшей перспективе, утратит и эти 8%.

Российской уголь не покупают.

Российскую нефть не покупают.

Российские товары не покупают.

Ничего технологичного России не продают.

Компании уходят из России, унося с собою сотни тысяч рабочих мест и капиталы.

Эмбарго, санкции, отказ от сотрудничества - это результат 8 месяцев колониальной войны. Но это не конец войны и не конец санкциям. Вас добьют. Иначе уже не будет.

4. Конец мифа о великом Кормчем

Чем ничтожнее человек, тем больше он озабочен доказательствами своей исключительности.

То же самое можно сказать о стране, народе и нации.

Путин хотел остаться в памяти мира собирателем земель и Петром Первым, а останется @уйлом. На большее он оказался не способен. Мелкий человек с мышлением околоточного был вынесен мутными потоками 90-х к рулю огромной страны, и вполне ожидаемо обосрался на этом посту. Тамерлана из питерского гопника не получилось.

5. Каждый народ достоин того правителя, что сам себе выбрал. Если Россия выродила себе, как результат исторического развития и прогресса коллективного Путина, то грош ей ломаный цена, да и ее развитию тоже.

Остаться ментально в 19 веке, живя в первой четверти века 21-го - это ж какой талантище надо иметь! Пустить под откос возможности, благосостояние, будущее народа ради амбиций главы криминального сообщества, ставшего у руля огромной страны по недоразумению - это, как говорит один мой друг, настоящее орейро!

С удовольствием наблюдаю, как стадо, ведомое бледной поганкой, мчится к пропасти. Воистину, каждый народ творец своей судьбы и своего пути.

И когда СУ-34 с полным боекомплектом врубается в жилой дом в Ейске, это карма, а не случайность и не катастрофа.

Просто карма.

Что с лицом, россияне? Чтобы не сказать чего похуже...

Ян Валетов, публицист, Днепр, Телеграмм-канал "Телеграммы от Валетова"