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Война / Энергетика

Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии ещё по нескольким областям

12:04, 21 окт 2022
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Укрэнерго в пятницу, 21 октября, ввело временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях.

"Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры.

"Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений - помните об этом", - отметили в компании.

Также сегодня об ограничении электроснабжения сообщили в Киевской области и в столице: в связи с тем, что украинцы с наступлением холодов стали больше пользоваться обогревательными приборами, нагрузка на сети значительно возросла.

Жителям страны советуют иметь запас воды, приборы для временного освещения, заряженные гаджеты: перебои со светом сейчас станут явлением регулярным.

Источник: Корреспондент


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