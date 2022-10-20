Стриминговый сервис Netflix получил от Украины "Отличие мира" за поддержку в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает Telegram-канал Минцифры.
"Команда Минцифры встретилась с со-СЕО Netflix Тедом Сарандосом, чтобы вручить "Отличие мира", – говорится в сообщении.
Что сделал Netflix для Украины
• полностью ограничил доступ к своему сервису для россиян;
• остановил работу над проектами в России;
• запустил программу финансовой поддержки для украинских кинематографистов;
• снизил цену для украинских пользователей.
"Отличие мира" – награда, основанная для компаний, правительств и мировых политиков, которые больше всего поддерживают Украину.
Напомним, первой "Отличие мира" от Украины получила компания Google.
Источник: УНН