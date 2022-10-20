"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Британии до конца октября продолжится борьба за кресло премьера
Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии ещё по нескольким областям
Netflix получил от Украины "Отличие мира" за поддержку в борьбе с российской агрессией
Борис Джонсон, возможно, будет вновь бороться за лидерство в партии и кресло премьера
Энергетики вводят систему ограничения потребления электроэнергии в условиях войны
Минцифры тестирует в Дії новое приложение для вынужденно перемещенных лиц
Рада приняла законопроект о назначении пенсий лицам, утратившим документы
Разработан комплекс экономного потребления электроэнергии в условиях российских атак
В ГСЧС назвали количество массированных ударов по Украине за последнюю неделю
"Новая почта" через мобильное приложение запустила новый сервис для клиентов
Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции
На время действия военного положения в Украине отменен призыв на срочную службу в армии
В Минобороны пояснили, какие дроны нельзя показывать в соцсетях
Наши защитники успешно справились с дронами-камикадзе в вечернем небе Украины
Очередной обмен: из российского плена освободили 108 женщин
Все новости
Политика / За рубежом

Борис Джонсон, возможно, будет вновь бороться за лидерство в партии и кресло премьера

23:22, 20 окт 2022
112
Версия для печати

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, снова примет участие в соревновании за лидерство в Консервативной партии. То есть сможет вернуться на должность после объявленной в четверг, 20 октября, отставки Лиз Трасс.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

Издание выяснило, что Джонсон считает свое участие вопросом национальных интересов. Пока он уточняет у друзей отзывы о себе и верит, что сможет достичь приверженности партии.

 Как отмечает The Times, некоторые консерваторы уже предполагают, что Джонсону стоит заменить Трасс.

Об этом же написал и политический редактор газеты Стивен Суинфорд в Twitter.

"Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в соревновании за лидерство консерваторов. Он предварительно выясняет информацию, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов", – рассказал он.

Напомним, что в начале сентября Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии и заменила ушедшего в отставку в июле Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Предложения правительства Трасс о снижении налогов и возможных чрезвычайных действиях Банка Англии вызвали рыночный хаос в Великобритании и падение курса стерлингов.

Еще в начале недели Лиз Трасс извинилась за ошибки в своей программе, которые привели к тому, что доверие инвесторов испарилось, а ее рейтинг достиг мизерного уровня, однако заявила, что не уйдет с должности.

Источник: ZN,UA


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще