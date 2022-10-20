Борис Джонсон, возможно, будет вновь бороться за лидерство в партии и кресло премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, снова примет участие в соревновании за лидерство в Консервативной партии. То есть сможет вернуться на должность после объявленной в четверг, 20 октября, отставки Лиз Трасс.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

Издание выяснило, что Джонсон считает свое участие вопросом национальных интересов. Пока он уточняет у друзей отзывы о себе и верит, что сможет достичь приверженности партии.

Как отмечает The Times, некоторые консерваторы уже предполагают, что Джонсону стоит заменить Трасс.

Об этом же написал и политический редактор газеты Стивен Суинфорд в Twitter.

"Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в соревновании за лидерство консерваторов. Он предварительно выясняет информацию, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов", – рассказал он.

Напомним, что в начале сентября Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии и заменила ушедшего в отставку в июле Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Предложения правительства Трасс о снижении налогов и возможных чрезвычайных действиях Банка Англии вызвали рыночный хаос в Великобритании и падение курса стерлингов.

Еще в начале недели Лиз Трасс извинилась за ошибки в своей программе, которые привели к тому, что доверие инвесторов испарилось, а ее рейтинг достиг мизерного уровня, однако заявила, что не уйдет с должности.

Источник: ZN,UA