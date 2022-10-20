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Энергетики вводят систему ограничения потребления электроэнергии в условиях войны

22:40, 20 окт 2022
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Энергетики вводят временное ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Уважаемые потребители! Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерской центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго).

Галущенко сообщал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, которая пострадала в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны.

Ранее Укрэнерго призвало жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно уменьшить использование электроэнергии, а также анонсировало кратковременное веерное отключение по заранее установленному перечню отключаемых населенных пунктов в связи с тем, что добровольная экономия пока не дала нужных результатов. Кроме того представлена таблица наиболее благоприятного времени для занятий домашним хозяйством в условиях сложностей с критической инфраструктурой.

Известно, что в результате вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.

Источник:  УНН, InfoKava 
 


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