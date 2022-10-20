Минцифры тестирует в Дії новое приложение для вынужденно перемещенных лиц

Совсем скоро в Дії внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город. Или совсем отменить свой статус, если вернулись на место постоянного проживания.

Все это в несколько кликов, без очередей, сбор справок и походов по госорганам, сообщает Минцифры.

«Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов изменить место жительства и отменить свой статус в Дії. Начинаем бета-тестирование новых услуг», - написал глава министерства Михаил Фёдоров в Telegram.

Для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в приложении Дія. А чтобы присоединиться к тестированию смены проживания ВПЛ, необходимо:

• физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию;

• иметь справку ВПЛ в Дії.

Минцифры реализует эту услугу совместно с Министерством социальной политики Украины с участием «Проекта поддержки Дия», внедряемого Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

InfoKava