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Война / IT и медиа / Общество

Минцифры тестирует в Дії новое приложение для вынужденно перемещенных лиц

17:51, 20 окт 2022
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Совсем скоро в Дії внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город. Или совсем отменить свой статус, если вернулись на место постоянного проживания.

Все это в несколько кликов, без очередей, сбор справок и походов по госорганам, сообщает Минцифры.

«Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов изменить место жительства и отменить свой статус в Дії. Начинаем бета-тестирование новых услуг», - написал глава министерства Михаил Фёдоров в Telegram.

Для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в приложении Дія. А чтобы присоединиться к тестированию смены проживания ВПЛ, необходимо:

 • физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию;
 • иметь справку ВПЛ в Дії.

Минцифры реализует эту услугу совместно с Министерством социальной политики Украины с участием «Проекта поддержки Дия», внедряемого Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

InfoKava


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