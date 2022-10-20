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Война / Закон и право / Общество

Рада приняла законопроект о назначении пенсий лицам, утратившим документы

15:26, 20 окт 2022
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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7433, которым в частности определяются условия назначения пенсий переселенцам в случае потери документов во время военного положения, сообщила народный депутат Елена Шуляк в Telegram.

"ВР поддержала №7433 о защите прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью", - сообщила Шуляк.

Законопроектом, по словам нардепа, предлагается:

По трудоустройству лиц с инвалидностью. Предусмотреть обмен информацией из Госреестра с Фондом соцзащиты лиц с инвалидностью о создании рабочих мест для лиц с инвалидностью, о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью работодателями и т.д. и использование таких данных для расчета квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, расчета административно-хозяйственных санкций и защиты других социально-трудовых прав.

По пенсии лицам с инвалидностью. Предусмотреть возможность в случае пропуска в период введения военного положения срока повторного осмотра медико-социальной экспертизы лицом с инвалидностью продолжения выплаты пенсии по инвалидности на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены.

По пенсии студентам в случае потери кормильца. Во время действия в Украине военного положения и в течение одного месяца после его прекращения детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме обучения в учебных заведениях, пенсия в случае потери кормильца назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается на основании данных об обучении на дневной форме обучения в 2022 году, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Относительно пенсии переселенцам. Установить, что назначение пенсий внутренне перемещенным лицам, которые не имеют документов и/или в отношении которых отсутствуют сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности на период действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены, осуществляется на основании сведений, имеющихся в соответствующих электронных государственных реестрах.

Источник:  УНН 


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