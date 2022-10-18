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Война / Общество

Разработан комплекс экономного потребления электроэнергии в условиях российских атак

23:39, 18 окт 2022
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Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что профильные ведомства разработали детализированный комплекс экономного потребления электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях военного положения.

"За эту неделю мы доказали, что можем оперативно восстанавливать и возвращать в работу большинство энергосетей. Для этого энергетики, спасатели, местные власти, правительство работают в усиленном режиме. Все на своих местах. Все знают, что делать. Все возобновим", - сказал он. Шмигаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, вчера во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на 10% по отношению к предыдущему дню, во всем центральном регионе — на 8%, однако в Украине уровень потребления во время вечернего пика увеличился на 1,8% за счет западных. и северных областей Украины

"Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии - это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17:00 до 23:00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит. Выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Перенесите ремонтные работы на дневное время. Обращаюсь к бизнесу: выключите вывески и лишнее освещение. Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме", - подчеркнул он.

Шмигаль отметил, что ответственные ведомства разработали детализированный комплекс экономного потребления электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения, в частности в период максимальной нагрузки в час пик.

"Этот комплекс мер позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости", - сказал премьер.

Источник: Интерфакс


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