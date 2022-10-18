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В ГСЧС назвали количество массированных ударов по Украине за последнюю неделю

22:30, 18 окт 2022
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С 7 по 18 октября Россия нанесла по Украине около 190 массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям нашего государства и Киеву.

Об этом во время онлайн-брифинга сказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжий.

«По оперативной информации, в период с 7 по 18 октября Россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и городу Киеву. Наибольшее количество ударов на протяжении 10, 11, 17 и 18 октября было нанесено по Киевской области и Киеву», – сказал он.

По словам Хорунжого, эти удары были в основном нанесены по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики, и гражданским объектам – это как частные, так и многоэтажные жилые дома.

По его данным, в результате массированных обстрелов РФ за этот период погибло более 70 украинцев, были травмированы более 240 человек и повреждены более 380 объектов.

«И это не только объекты критической инфраструктуры – многие объекты были именно гражданскими. Это и более 140 частных жилых домов, и многоквартирные дома и, конечно, другие дома, попавшие под обстрелы РФ», – уточнил пресс-секретарь ГСЧС.

Отдельно он проинформировал, что в результате обстрелов РФ по объектам энергетики были обесточены за этот период около 4 тыс. населенных пунктов в 11 областях Украины, в частности, речь идет о Полтавской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской и Донецкой областях.

«И сейчас, по информации Минэнерго, остаются обесточенными 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская области, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская области, включая оккупированные территории», – заявил он.

Утром 17 октября россияне нанесли очередную серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Массированная атака РФ продлилась утром во вторник. В частности были поражены энергетические объекты в Житомире, Днепре и Киеве.

Источник: Укринформ


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