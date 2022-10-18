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"Новая почта" через мобильное приложение запустила новый сервис для клиентов

21:30, 18 окт 2022
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Логистическая компания "Новая Почта" запустила новый сервис в собственном приложении, позволяющем передать право на получение посылки другому человеку.

Как сообщает компания, теперь через мобильное приложение "Новая Почта" можно предоставить право человеку, которому вы доверяете, получить посылку за вас и оплатить ее в случае необходимости.

Сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тыс. грн.

Человек, которому было предоставлено разрешение на получение посылки, получит пуш-сообщение в своем мобильном приложении "Новая Почта" автоматически. Если у доверенного лица не установлено мобильное приложение компании, оно получит сообщение на телефон в Viber или SMS.

Право на получение посылки можно отменить.

Заказать сервис "Другой получатель" может только начальный получатель отправки и только через мобильное приложение "Новая Почта".

В то же время, если посылка заказана "Лично в руки", изменить получателя невозможно.

Источник: Интерфакс


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