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Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции

20:40, 18 окт 2022
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Верховная Рада ратифицировала Конвенцию об экстрадиции. За соответствующий закон "О присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции" (№0158) проголосовали 305 народных депутатов.

Так, ратификация документа позволит Украине стать государством-участником Конвенции об экстрадиции, создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами государств-участников по выдаче с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора лиц, которые, пытаясь уклониться от ответственности за совершенные преступления, скрываются на территории одной из них.

Государствами-участниками Конвенции являются Аргентинская Республика, Республика Чили, Колумбия, Доминиканская Республика, Республика Эквадор, Республика Сальвадор, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Казахстан, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Никарагуа, Республика Панама и Соединенные Штаты.

Согласно тексту документа, в частности, устанавливается обязательство государств-участников Конвенции выдавать лиц, которые могут находиться на их территориях и являются обвиняемыми или осужденными, а также начать производство против лица в случае отказа от выдачи по основаниям гражданства. При этом говорится, что Украина не будет выдавать другому государству своих граждан.

Кроме того, предполагается, что Украина может отказать в выдаче лица, если есть основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины.

В Украине запросы об экстрадиции будет составлять и получать Офис генерального прокурора (во время досудебного расследования) и Министерство юстиции (во время судебного производства или приговора).

Конвенция вступает в силу для каждого из подписавших ее государств через тридцать дней после сдачи на хранение соответствующей ратификационной грамоты.

Как сообщалось, Конвенция об экстрадиции была заключена в Монтевидео, Уругвай, 26 декабря 1933 года.

Источник: Укринформ


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