На время действия военного положения в Украине отменен призыв на срочную службу в армии

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения".

Закон №8109 поддержали 318 народных депутатов, сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Телеграмме.

"Согласно закону, во время действия военного положения: призыв на срочную военную службу не проводится; призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на воинском учете", - отметил парламентарий.

По его словам, призывные комиссии будут заниматься вопросами организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на воинском учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или исключение из воинского учета.

Также комиссии будут заниматься вопросами направления призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации» о расширении перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации», которым освободила от призыва граждан, потерявших родных на войне с РФ.

Источник: Укринформ