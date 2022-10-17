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Война / Общество

В Минобороны пояснили, какие дроны нельзя показывать в соцсетях

23:55, 17 окт 2022
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, чем может навредить обнародование фотографий сбитых дронов.
Об этом она написала в Телеграмме.

«Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых «Шахедов». Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед», – подчеркнула Маляр.

По ее словам, обнародование фотографий сбитых дронов может навредить в случае, если на снимке виден бортовой номер вражеского объекта. В частности, из этих данных противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат к цели.

Со своей стороны, вражеские средства массовой информации могут использовать этот факт и в пропагандистских целях.

«Ну и, так же придерживаемся старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому – избегаем бессознательного распространения разведывательной информации», – призвала представительница Минобороны.

Как отметила Маляр, некоторые пользователи социальных сетей уже подкорректировали свои утренние сообщения и на фото с обломками сбитых дронов зарисовали номера «шахедов».

«Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блогера может стать еще и плохим примером для других обычных пользователей. Поэтому будем бдительны и не давайте врагу то, за чем он активно охотится», – подчеркнула она.

Как сообщалось, утром 17 октября враг атаковал Киев дронами-камикадзе. В центре столицы произошли взрывы. Повреждения получили несколько жилых домов.

Для ударов по Киеву утром 17 октября захватчики применили 28 дронов. Всего зафиксированы пять попаданий. Из-под завалов разрушенного вражеской атакой дома извлекли тела четырех погибших.

Источник: Укринформ


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