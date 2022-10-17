Наши защитники успешно справились с дронами-камикадзе в вечернем небе Украины

Во время вечерней воздушной тревоги, которая длилась около двух часов, Воздушные Силы Украины уничтожили восемь дронов-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

"Шесть — сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время ракетной атаки из акватории Черного моря около 15:00 17 октября силы ПВО также сбили две крылатые ракеты "Калибр".

Как отмечалось, за последние сутки более 25 населенных пунктов оказались под атакой иранских дронов. Всего за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских шахедов и несколько крылатых ракет. Украине удается попадать в цели, однако имеющихся средств ПВО недостаточно.

Очередная ночь войны обещает быть тревожной.

Источник: ZN,UA