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Война / Киев

Наши защитники успешно справились с дронами-камикадзе в вечернем небе Украины

23:27, 17 окт 2022
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Во время вечерней воздушной тревоги, которая длилась около двух часов, Воздушные Силы Украины уничтожили восемь дронов-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

"Шесть — сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время ракетной атаки из акватории Черного моря около 15:00 17 октября силы ПВО также сбили две крылатые ракеты "Калибр".

Как отмечалось, за последние сутки более 25 населенных пунктов оказались под атакой иранских дронов. Всего за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских шахедов и несколько крылатых ракет. Украине удается попадать в цели, однако имеющихся средств ПВО недостаточно.

Очередная ночь войны обещает быть тревожной.

Источник: ZN,UA


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