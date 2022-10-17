Очередной обмен: из российского плена освободили 108 женщин

Между Украиной и РФ в понедельник, 17 октября, прошел еще один обмен военнопленными. В этот раз наше государство вернуло домой 108 украинских женщин.

Из вражеского плена были освобождены 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов, а также 12 мирных гражданок нашего государства. В частности, на родину вернулись 37 украинок, которые были эвакуированы с мариупольского завода «Азовсталь».

35 защитниц обороняли наше государство в рядах Вооруженных сил Украины, 32 – в Военно-морских силах, 12 – в территориальной обороне, восемь – в Национальной гвардии, пять – в Государственной специальной службе транспорта и четыре – в Государственной пограничной службе Украины.

Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные «шпионство» и «терроризм».

Теперь освобожденные женщины будут проходить медицинский осмотр и реабилитацию.

В Главном управлении разведки Министерства обороны добавили, что среди освобожденных украинок есть и раненые.

"Четверо из освобожденных были «осуждены» оккупационными властями за «шпионаж» или «слишком проукраинскую позицию»", – уточнили там информацию.

Также в ГУР отметили, что самой молодой из возвращенных из российского плена всего 21 год, самой старшей – 62 года. Некоторые из защитниц были отмечены государственными наградами в свое отсутствие.

"Украина не прекращает работу над последующими обменами. Наше государство делает все возможное для возвращения всех находящихся во вражеском плену Защитников и Защитниц", – заверили в разведке.

Напомним, предыдущий обмен военнопленными прошел в четверг, 13 октября. Тогда Украина освободила из плена оккупантов 20 своих защитников.

Источник: ZN,UA