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За рубежом / Политика

В Швеции избрали нового премьер-министра - парламент утвердил

22:18, 17 окт 2022
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В понедельник парламент Швеции утвердил лидера Умеренной партии Ульфа Кристерссона премьер-министром. Об этом пишет The Associated Press.

59-летний Кристерссон был избран 176 голосами против 173 и во вторник он представит свое правительство. Его трехпартийная коалиция не имеет большинства, но в Швеции премьер-министры могут управлять до тех пор, пока против них нет парламентского большинства.

Правоцентристское коалиционное правительство Кристерссона состоит из его партии, либералов и христианских демократов, но он сказал, что он останется в «тесном сотрудничестве» со шведскими демократами. Он зависит от поддержки шведских демократов, чтобы получить большинство в парламенте, что позволит им влиять на политику правительства со стороны.

Шведские демократы были основаны в 1980-х годах крайне правыми экстремистами. Они смягчили свою риторику и исключили открыто расистских членов под руководством Джимми Акессона, который возглавил партию в 2005 году.

После выборов популистская партия стала председателем четырех парламентских комитетов, что дало ей возможность оказывать большее влияние на господствующую политику Швеции.

Коалиция умеренных, христианско-демократических и либеральных партий планирует снизить налоги, ограничить льготы, ужесточить иммиграционные правила и предоставить полиции больше полномочий.

Кристерссон заменит Магдалену Андерссон, которая возглавляет крупнейшую партию Швеции, Социал-демократов, которые сейчас находятся в оппозиции.

Источник:  УНН 


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