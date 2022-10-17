Укрзализныця ввела абонементы на многоразовые поездки в железнодорожном транспорте

Укрзализныця ввела абонементы на безлимитные поездки. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба компании.
С таким абонементом пассажир может ездить по выбранному маршруту неограниченное количество раз.
Благодаря введенным абонементам, пассажирам Укрзализныци, которым приходится часто ездить по одному и тому же маршруту, теперь не придется ежедневно покупать билеты. Достаточно будет только один раз в месяц оплатить стоимость абонемента. Он рассчитан на 30 дней. К тому же гражданам, которым приходится ежедневно добираться на работу и по работе на электричке, это еще и значительно сэкономит средства.
"Стоимость абонемента стартует от 200 грн и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром. С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок по пригородным рейсам по выбранному маршруту в течение 30 дней от даты старта абонемента", - сообщили в Укрзализныце.
Месячные абонементы на пригородные маршруты теперь доступны в следующих областях:
- Киевской,
- Житомирской,
- Черниговской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Сумской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской
- Одесской.
Кроме того, такой абонемент можно также приобрести и на киевскую городскую электричку, двигающуюся по кольцевому маршруту. Это будет удобно и выгодно жителям столицы, отмечают в компании.
Другие регионы планируют добавить в следующих обновлениях приложения (чат-бот), где можно приобрести абонемент.
Источник: ZN,UA