Укрзализныця ввела абонементы на многоразовые поездки в железнодорожном транспорте

Укрзализныця ввела абонементы на безлимитные поездки. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба компании.

С таким абонементом пассажир может ездить по выбранному маршруту неограниченное количество раз.

Благодаря введенным абонементам, пассажирам Укрзализныци, которым приходится часто ездить по одному и тому же маршруту, теперь не придется ежедневно покупать билеты. Достаточно будет только один раз в месяц оплатить стоимость абонемента. Он рассчитан на 30 дней. К тому же гражданам, которым приходится ежедневно добираться на работу и по работе на электричке, это еще и значительно сэкономит средства.

"Стоимость абонемента стартует от 200 грн и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром. С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок по пригородным рейсам по выбранному маршруту в течение 30 дней от даты старта абонемента", - сообщили в Укрзализныце.

Месячные абонементы на пригородные маршруты теперь доступны в следующих областях:

Киевской,

Житомирской,

Черниговской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Сумской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской

Одесской.

Кроме того, такой абонемент можно также приобрести и на киевскую городскую электричку, двигающуюся по кольцевому маршруту. Это будет удобно и выгодно жителям столицы, отмечают в компании.

Другие регионы планируют добавить в следующих обновлениях приложения (чат-бот), где можно приобрести абонемент.

Источник: ZN,UA