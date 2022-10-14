Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Престижный район

Наши представления о том, каким должен быть дом, квартира, жильё очень сильно изменились за эти без малого восемь месяцев. Теперь ценится то, где есть убежище или хотя бы можно соблюдать "правило двух стен", где рядом нет крупных автомагистралей и... Словом, в каждом регионе важно своё. Но в целом все мы хотим жить в более безопасном жилье. Да ещё и если рядом бесноватый сосед.

Вита Яковлева - о жизни в разных районах Харькова.

Раньше друзья и знакомые называли мой район красивым матерным словом, которое имеет одно и то же значение с наречием "очень далеко". Конечно-конечно, говорила я, мы ж не в центре живем, не на Павловом Поле или Алексеевке. С началом войны мое "очень далеко" уже не кажется многим из них отем матерным словом.

В центре я жила несколько лет. Потом переехала и уже почти 20 лет живу в "очень далеко". До метро 20 минут медленным шагом, хорошая транспортная развязка, тихий район. Но непрестижный, жилье здесь было на очень много дешевле, чем в центре.

С февраля к нам тоже, конечно, прилетало. Часто. Последний раз - на прошлой неделе. Начало прилетать, правда, позже, чем в северные районы города - мы находимся на западе. Но если пройтись сейчас по улицам у нас и в центре, это будет, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Простой пример. Мне надо было сдать анализ крови. У нас лаборатории в субботу работают, но поскольку с 9 утра до 5 вечера глобально отключили свет на плановый ремонт, наивная я поехала в центр. Ну там же больше лабораторий, правильно? И людей больше туда едет в многочисленные больницы. Ага, аж два раза. Там суббота - выходной.

Прошлась по центру. Сейчас он четко соответствует описанию "тихий". Людей очень мало, многие магазины больше не работают. Закрытый в выходные (!) магазин мужской одежды с оформленной витриной (значит, работает) сильно выделяется на общем фоне.

Впечатляет тишина. Во дворах, где обычно сидели старушки и бегали дети, их сидит и бегает очень мало. И еще многие дворы и улицы не убирают. Опавшие листья засыпали их толстым шуршащим под ногами ковром. Совсем в центре, на Сумской и в саду Шевченко, тоже процентов 20 людей от того количества, что в мирное время всегда было в выходные. Но сад убирают, тут цветы и идеальная чистота.

У нас на районе работают очень многие магазины. Если нет света, подключают генератор. Во дворах на лавочках обязательно хоть кто-то сидит - старики, молодежь, мамочки с детьми. И листья на земле не задерживаются - дворники каждый день их методично сгребают.

Дворники вообще отдельная история - наша с утра с метлой во дворе каждый день с 24 февраля. Или с 25-го, тут не помню, врать не буду. Я ее уже воспринимаю как символ несгибаемости Харькова. Снег, дождь, гремит, прилетает - с 7 утра она метет. И будет мести и до победы, и после, я в этом даже не сомневаюсь.

Поэтому что-то мне подсказывает, что после войны харьковский рынок недвижимости сильно изменится. Жилье будут покупать в более, скажем так, безопасных (хотя нет таких в Харькове) районах. Тех, которые расположены как можно дальше от границы с нашими "прекрасными" соседями и от кольцевой дороги. И представление о престижности районов очень сильно изменится.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava