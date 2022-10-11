Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Жизнь без света

По всей Украине объявили экономию электроэнергии. Помимо того, что военное время в принципе, ещё и 10 и 11 октября российские террористы массированными ракетными обстрелами повредили или полностью уничтожили энергетические объекты. И продолжают это делать.

Во многих регионах ввели так называемые веерные отключения из-за нехватки мощности и в связи с необходимыми ремонтными работами. Некоторые города были практически полностью обесточены, как, к примеру, Львов. А вот в Харькове, обстрелы которого, не прекращаются ни на день, отсутствие света с первых дней полномасштабной войны скорее норма, чем исключение.

Вита Яковлева - о жизни без света.

До войны в моем дворе уличные фонари часто горели всю ночь. Прямо в окно. Иногда раздражали. Сейчас я бы с радостью вернулась в те светлые ночи. Но нет, как стемнеет, харьковчане бродят по улицам наощупь в непроглядной темноте.

Это кто самый смелый и не боится навернуться, оступившись. Кто несмелые, как я, те с фонариками. Картина как из фильма ужасов про заброшенный город. Темнота, окна в домах почти не светятся (так не везде, конечно, в многоэтажках светятся иногда даже подъезды, но это не уличные фонари, света все равно мало).

И одинокие прохожие идут с работы, из гостей, из зала после тренировки. Многих только слышно, некоторых видно. Но ощущение, что ты здесь один - в огромном пустом городе. Местами даже интересное такое ощущение, особенно при богатом воображении, но неудобное. Для моей больной ноги такие прогулки в темноте неполезны. Мало ли где на что наступить можно.

Вторая веселуха со светом - странное тарахтение днем. В первый раз я не поняла, чего оно такое. Потом увидела - так работают генераторы. Возле многих магазинов стоит такая штука и тарахтит, потому что свет выключают достаточно часто, а торговля ждать не будет. Хотя работают и магазины, где нет генераторов - там расчет идет наличкой.

Так что если вечером после 8 часов, когда транспорт уже не ходит, вы видите на темной-темной улице одинокие огонечки телефонов (даже в центре), а днем слышите многоголосье тарахтения из разных мест, то с вероятностью 99 процентов вы в Харькове. Добро пожаловать, но постоянный свет не гарантируем.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava