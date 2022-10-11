Украина борется с последствиями ракетных ударов российских оккупантов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на 21:00 10 октября в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов.

По состоянию на 9 вечера 10 октября по всей территории Украины остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов, а именно

- 766 в Сумской;

- 353 во Львовской;

- 169 в Тернопольской;

- 13 в Киевской области;

- 6 в Хмельницкой.

От массовых российских ударов за текущие сутки погибло 14 человек, еще 97 — травмированы.

К тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Российские оккупанты в течение суток нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по мирным городам Украины.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.

В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем.

Источник: УНН