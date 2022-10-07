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Культура / Музыка

В Британии назвали город, где пройдёт Евровидение-2023

21:44, 07 окт 2022
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Евровидение-2023 проведут в британском Ливерпуле. Финал песенного конкурса состоится 13 мая, информирует  Европейский национальный вещатель.

Мэр Ливерпуля пообещала, что город устроит "лучшую вечеринку" для Евровидения после того, как его выбрали хозяином песенного конкурса 2023 года.

Город выиграл конкурс на проведение мероприятия после того, как было определено, что победителей 2022 года Украина не смогла принять из-за войны.

Город обошел Глазго, чтобы стать хозяином, после того, как в сентябре два города были выбраны из короткого списка из семи потенциальных хозяев.

Представители Ливерпуля заявили, что мероприятие на 11-тысячной M&S Bank Arena состоится «от имени Украины».

 Великобритания принимала Евровидение восемь раз в прошлом, последний раз в Бирмингеме в 1998 году. Но в 2023 году конкурс впервые пройдет в Ливерпуле.

Страна-победитель обычно принимает конкурс в следующем году, но второе место певца из Эссекса Сэма Райдера в этом мае привело к тому, что Великобританию попросили принять конкурс из-за войны в Украине.

Напомним, 13-летняя Злата Дзюнька, которая в финале национального отбора на участие в детском песенном конкурсе Евровидение-2022 победила с песней "Незламна", официально стала представительницей Украины.

 Источник УНН


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