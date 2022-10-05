Сколько украинцев потеряли работу из-за войны

Почти 40% украинцев потеряли работу и не работают сейчас. 61% лиц, которые имели работу до войны, работают. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-19 сентября.

«Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, работают 61%: полноценно – 36%, удаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%. При этом 37% потеряли работу и не работают сейчас. Больше всего тех, кто потерял работу, среди жителей востока, женщин, самых бедных, а также внутренне перемещенных лиц», - говорится в результате опроса.

Сообщается, что за месяц показатели трудоустройства в целом существенно не изменились, однако по сравнению с предыдущими опросами заметны положительные тенденции по возвращению к работе в центральных и западных областях.

«Основным источником доходов у большинства опрошенных является заработная плата (56%) и пенсия (31%). Доходы от частного бизнеса имели 8%, еще столько же получали социальную помощь», - отмечается в результате опроса.

Также сообщается, что с начала войны только у 2% опрошенных уровень доходов увеличился, у 33% - не изменился. При этом у двух третей опрошенных наблюдается ухудшение ситуации с доходами: у 18% - незначительно уменьшился доход, у 32% - значительно уменьшился, 14% потеряли практически все доходы.

«Наибольшие финансовые потери понесли жители юга и востока и лица среднего возраста. Половина отметили, что в случае полной потери доходов, их сбережений хватит еще на месяц, 19% - до 2-х месяцев, 12% - до 3-х месяцев, еще столько же – до полугода и более», - говорится в результате опроса.

Среди тех, у кого источником доходов до войны был бизнес, только 12% отметили, что он и в дальнейшем работает полноценно. Почти половина указала, что их предприятие работает, но с меньшими доходами. С другой стороны 12% планируют закрывать свой бизнес, у 28% он уже не работает. 30% получателей дохода от бизнеса имели наемных работников. Из них почти 40% работодателей пришлось увольнять наемных работников, более 20% - уменьшать заработную плату.

Опрос провели 15-19 сентября среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Источник: УНН