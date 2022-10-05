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Сколько людей проживает сейчас в Украине - Институт демографии

23:34, 05 окт 2022
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С 1994 года количество населения в Украине ежегодно сокращалось и сейчас здесь проживает около 34-35 миллионов человек.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова во время брифинга «Демографическая ситуация в Украине: оценки, прогнозы, риски» в УКМЦ.

«Депопуляция в Украине началась в 91 году. Здесь нет никакого отношения к распаду СССР и формированию независимого Украинского государства, это просто совпадение. Два года мы держались за счет огромного притока мигрантов из бывшего СССР, преимущественно из среднеазиатских республик, потому что там была сложная ситуация. Когда исчерпался этот резерв, с 1994 года количество населения в Украине ежегодно сокращалось», - сказала Либанова.

Она отметила, что это не только украинская проблема, но проблема Европы и мира. По ее мнению, через несколько лет население Китая тоже начнет сокращаться.

По ее оценкам, сейчас в Украине проживает 34-35 миллионов человек. Но она подчеркнула, что это ориентировочная оценка, потому что никаких статистических данных на этот счет нет.

«Все европейские страны теряют свое население, но компенсируют его за счет миграции. При этом они не только компенсируют население количественно. К ним приезжают молодые люди, которые и рожают больше, и умирают меньше. То есть они омолаживают возрастную структуру населения», – объяснила Либанова.

Как сообщалось, массовая депортация российскими захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов.

Источник: Укринформ


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