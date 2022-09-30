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Война / Армия / Власть и право

Уважительные причины неявки военнообязанного или резервиста на призыв - перечень

19:22, 30 сен 2022
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Правительство усовершенствовало действующий перечень уважительных причин неприбытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 28.07.2010 № 673. В частности, усовершенствован действующий перечень уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы в пункт и срок, установленные руководителем соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые подтверждены соответствующими документами (справками)", - написал Мельничук.

Таким образом, согласно действующему законодательству, уважительными причинами, которые должны быть подтверждены соответствующими справками, являются:

  • смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала сборов;
  • болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающими вместе с военнообязанным, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
  • пребывание под следствием, а также применение к военнообязанному административного или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
  • попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;
  • сдачи госэкзаменов в высших учебных заведениях.

Как известно, в июле 2022 года Верховная Рада предоставила отсрочку педагогам и расширила перечень тех, кто не подлежит призыву.

Источник: УНН


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