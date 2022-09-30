Уважительные причины неявки военнообязанного или резервиста на призыв - перечень

Правительство усовершенствовало действующий перечень уважительных причин неприбытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 28.07.2010 № 673. В частности, усовершенствован действующий перечень уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы в пункт и срок, установленные руководителем соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые подтверждены соответствующими документами (справками)", - написал Мельничук.

Таким образом, согласно действующему законодательству, уважительными причинами, которые должны быть подтверждены соответствующими справками, являются:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала сборов;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающими вместе с военнообязанным, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

пребывание под следствием, а также применение к военнообязанному административного или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;

сдачи госэкзаменов в высших учебных заведениях.

Как известно, в июле 2022 года Верховная Рада предоставила отсрочку педагогам и расширила перечень тех, кто не подлежит призыву.

Источник: УНН