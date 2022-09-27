 Победа Мексики на Олимпийских играх 2012 года

Национальная сборная Мексики – один из лидеров южноамериканского футбола. Команда регулярно попадает в ТОП 3 на Копа Америка и неплохо выступает на мундиалях. Одним из главных достижений “трехцветных” на международной арене стала победа на Олимпийских играх 2012, которые проходили в Великобритании. На сайте 1xbet.ua можно делать ставки не только на европейские или мировые турниры, но и на все дисциплины Олимпиады.

Сборная Мексики начала участие в соревновании с группового тура. Там ее соперниками были:

Габон;

Швейцария;

Республика Корея.

Болельщики понимали, что в такой четверке больше шансов на победу именно у мексиканской команды. “Трехцветные” сумели победить Швейцарию и Габон, а также свели вничью матч с Кореей. Но при этом у команды не было высокой голевой результативности – всего три забитых мяча в трех встречах. Однако не было ни одного пропущенного мяча.

Каким был путь к первой строчке таблицы

В четвертьфинале мексиканцы играли с командой Сенегала. Она лидирует в рейтинге лучших сборных Африки, поэтому вполне могла обойти своего конкурента. Игру в основном времени команды свели к ничьей 2:2, после чего началось добавленное время. Сборная Мексики забила ещё два мяча, в результате чего итоговый счет стал 4:2. На 1xBet можно сделать прогноз на футбольные результаты не только Олимпиады или других крупных турниров. Хорошо представлены даже локальные чемпионаты и матчи непопулярных команд.

Сборная Японии ждала “трехцветных” в полуфинале. На том соревновании она стала сенсацией, ведь никто не ожидал попадания японцев в такой высокий этап. В игре с Мексикой они открыли счет, но не смогли удержать преимущество. Мексиканцы не только отыгрались, но и вырвались вперед во втором тайме. Итоговый результат 3:1 позволил им попасть в финал.

Итоговый матч соревнования проходил между представителями Южной Америки – оппонентом “трехцветных” стала Бразилия. На любом турнире у этой команды статус фаворита, поэтому Олимпийские игры 2012 не стали исключением. Мексика решила со старта пойти в атаку и на первой минуте Перальта забил гол. Дальше игра проходила в ровном темпе без особо острых моментов. Но Перальта на 75 минуте оформил для своей команды дубль. Бразилия сумела ответить только голом престижа, который на 90+1 минуте забил Халк. Но итоговый счет 2:1 позволил Мексике получить заслуженные золотые медали Олимпиады и титул сильнейшей команды турнира.