Командиров-азовцев освободили под личные гарантии президента Турции Эрдогана

Украинские военные командиры, которых освободили из российского плена, будут проживать в Турции в частном доме "некоторый промежуток времени".

Об этом на брифинге по результатам обмена 21 сентября, руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов

На вопрос в каких условиях украинские защитники будут находиться в Турции до конца войны, Буданов ответил, что украинские командиры будут в Турции "определенный промежуток времени", а позже появятся в публичном пространстве и сами сообщат о своих условиях проживания.

Глава ГУР добавил, что защитники будут жить в частном доме в хороших условиях.

Военные командиры не знали, что едут на обмен. Оккупанты держали их в одиночных камерах. Защитники считали, что оккупанты везут их на свои так называемые "судилища", которыми их постоянно пытались запугать.

Буданов добавил, что защитники из "Азова" подвергались пыткам. Он заявил, что большой процент тех, кто был в Еленовке, подвергался жестоким пыткам оккупантов.

Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично гарантировал Владимиру Зеленскому защиту и безопасность украинских командиров.

Напомним, 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волынский (Волына), Святослав Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных азовцы Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

Пятеро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Источник: Украинская правда