"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"
В Киеве открылась выставка спасенных работ художницы Марии Примаченко
Расстрелянный храм Изюма - история и сегодняшний день
Командиров-азовцев освободили под личные гарантии президента Турции Эрдогана
В Украине отменено разрешение на выезд из страны студентов, обучающихся за границей
Как украинцам зарегистрировать за рубежом новорожденного ребенка
В рамках обмена военнопленными частично освобождены защитники "Азовстали"
Ян Валетов: Война. Выстрел в общее прошлое
В Киев возвращается McDonald's - пока только на доставку
Для удобного поиска работы в Украине создали Единый портал вакансий
Российские оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС
В Украине могут собрать рекордный урожай гречки и других культур
В Великобритании простились с королевой Елизаветой II
Совет руководителей МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС
Около пяти миллионов украинцев уже возвратились домой из зарубежной эвакуации
Все новости
Война / Армия / Турция / Главные новости

Командиров-азовцев освободили под личные гарантии президента Турции Эрдогана

21:31, 22 сен 2022
50
Версия для печати

Украинские военные командиры, которых освободили из российского плена, будут проживать в Турции в частном доме "некоторый промежуток времени".

Об этом на брифинге по результатам обмена 21 сентября, руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов

На вопрос в каких условиях украинские защитники будут находиться в Турции до конца войны, Буданов ответил, что украинские командиры будут в Турции "определенный промежуток времени", а позже появятся в публичном пространстве и сами сообщат о своих условиях проживания.

Глава ГУР добавил, что защитники будут жить в частном доме в хороших условиях.

Военные командиры не знали, что едут на обмен. Оккупанты держали их в одиночных камерах. Защитники считали, что оккупанты везут их на свои так называемые "судилища", которыми их постоянно пытались запугать.  

Буданов добавил, что защитники из "Азова" подвергались пыткам. Он заявил, что большой процент тех, кто был в Еленовке, подвергался жестоким пыткам оккупантов.

Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично гарантировал Владимиру Зеленскому защиту и безопасность украинских командиров.

Напомним, 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волынский (Волына), Святослав Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных азовцы Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

Пятеро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Источник: Украинская правда


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще