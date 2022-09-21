В рамках обмена военнопленными частично освобождены защитники "Азовстали"

Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова". В Черниговской области состоялся обмен пленными, среди которых часть военнопленных защитников "Азовстали", а также десять иностранцев, которые воевали в составе ВСУ против рашистов.

Бывший командир полка Азов" Максим Жорин сказал:

"Состоялся обмен пленными, часть азовцев дома. Наконец мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка "Азов". Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали".

Среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети, в частности, руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Украинцы надеются, что удастся вернуть домой всех тех, кто долгие месяцы мужественно оборонял "Азовсталь".

Источник: Украинская правда