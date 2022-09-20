Ян Валетов: Война. Выстрел в общее прошлое

Молодость многих известных (и не только) украинцев была тесно связана с Россией. Там находились самые престижные вузы, проходила бурная культурная жизнь, участвовать в которой было интересно. Но события сначала 2014-го, а теперь и 2022-го года навсегда перечеркнули всё хорошее, что когда-то было в нашей общей биографии. Капитан любимой всеми команды КВН Днепра времён повторного расцвета этой игры знает об этом больше других.

Известный писатель, публицист Ян Валетов считает, что общее прошлое убито и прочно похоронено Россией в тот миг, когда Путин и его клика возжелали нашу страну и превратили свой народ в управляемых зомби. У миллионов людей украли их жизнь.

Повторю очевидные вещи: 24.02.22 Россия не просто начала военную агрессию против Украины, Россия в этот день уничтожила наше общее прошлое, наши общие воспоминания, наших общих кумиров в культуре. Песни, фильмы, книги - все полетело в топку амбициозных планов маленького фюрера.

У нас украли жизни и годы. Жизни, у тех кто лег в землю, обороняя страну от оккупации, годы у всех, кто остался в живых.

Годы созидания, общения, прогресса, развития! У кого-то это первые годы жизни, у кого-то - последние. Этих лет нет. Их сожрала путинская Россия. Имперское ZVерьё.

И когда я слышу плач по русской культуре, от которой якобы отказываются в моей стране, я сразу задаю себе вопросы: а могу ли я переступить через отвращение и посмотреть фильм Михалкова? Или увидеть на экране Машкова, например? Хочется ли мне читать о подвигах русской армии? Услышать еще раз голос Кобзона или слова Городницкого о русском Севастополе? Хорошая ли мысль скрывается в строках: у России никаких границ! У России - только горизонт!

Культурная общность строится на единстве мифологии. На общем культурном слое: цитатах, образах, сильных впечатлениях, пережитых вместе, пусть и не в одно время. А для меня сейчас “Убей!“ Симонова несет совершенно иную духовную коннотацию, чем для моих бывших соотечественников и бывших соседей. Как и статьи Эренбурга, кстати.

За прямое цитирование Симонова Фейсбук меня забанил но жалобами российских пользователей - это не шутка. Это как раз о культурной общности.

Нет ее. Убита. Гниет в лесах под изнасилованной Бучей.

Оплакана. Надо отпустить от себя.

Не могу себя заставить слушать Розебаума. "Вальс Бостон" теперь звучит фальшиво.

Больше не будет общей "Иронии судьбы". Москва - это столица страны-агрессора. Питер - гнездо идеологов этой войны. Не хочу больше на берега Байкала, в который был влюблен - там живут бурятские танкисты и снайперы. Будут жить там, рассказывая о "подвигах“ в моей стране. Интересно, довез ли кто-нибудь из них до дома стиральную машинку из киевских пригородов?

Суздаль, Владимир, Саратов, Красноярск, Хабаровск, Новосибирск и Челябинск - это отныне города, в которых родились убийцы и мародеры, приехавшие в Украину убивать. Точка. О какой совместной культуре можно говорить с Прилепиным? О каких общих корнях можно говорить с оголтелой бандой убийц?

Почитайте Холмогорова, и сама мысль о том, что у вас могут быть общие корни и интересы будет вызывать у вас рвоту.

Я был и остаюсь русскоязычным человеком, но никогда не смогу воспринимать Россию, как часть своего культурного базиса. Для меня она - как нацистская Германия для еврея, пережившего Холокост. Только мы свой Холокост еще не пережили. Нам еще предстоит оценить масштабы нашей Катастрофы.

Отобранные годы жизни, разрушенные планы, убитая подонками инфраструктура, мертвые дети, мертвые воины, закрывшие грудью страну.

Что-то не хочется мне пересматривать "Неоконченную пьесу..." и не потому, что мне ее запрещают смотреть.

Я брезгую.

Не украинцы убили общность культуры, правдами-неправдами возникшую за годы совместного существования.

Это один из результатов российской СВО. Единственный успешный результат, кстати.

По нашему общему прошлому они попали. Насмерть.

Ян Валетов, писатель, публицист, Днепр