Хасиды продолжают съезжаться в Умань - власти готовят ограничения

В Умани на 11 дней запретят продажу алкоголя, а также продажу и использование салютов, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

Городские власти Умани во время празднование Рош ха-Шана вводят дополнительные ограничения. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Уманский городской совет.

Так, с 19 по 30 сентября в Умани запрещено:

торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств);

продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ;

продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что невзирая на войну, хасиды едут в Умань на Рош ха-Шана. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будут запрещены массовая торговля и скопление людей.