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Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Они целятся по жилым домам и мирным жителям

15:53, 05 сен 2022
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Чем понятнее русским оккупантам, что Украина намерена сопротивляться и не идти ни на какие компромиссы, тем яростнее они нас бомбят, уже особо и не скрывая, что уничтожают мирных людей. Более того, они уже открыто призывают на всех платформах об уничтожении украинцев, потому что  они - немыслимое дело! - хотят оставаться гражданами своей страны и - ещё ужаснее! - украинцами.

Харькову достаётся едва ли не больше всех: ракетные удары, артиллерийские обстрелы стали привычным делом. Хотя привыкнуть к такому, конечно же, невозможно. Русские уничтожают Харьков ещё безжалостнее, чем это делали гитлеровцы во Вторую мировую.

Вита Яковлева - о событиях последнего времени.

Вчера (5 сентября - ред.) в Харькове в 18.20 было два прилета. Один из них - прямо очень рядом. Если не спеша, до 10 минут ходьбы. Это если очень не спеша и в обход через частный сектор.

Когда вчера долбануло, двор опустел за секунды. Только у песочницы и качели остались пара детских колясок. Но и они через минуту тоже испарились. Даже наши местные алкоголики исчезли со своей любимой лавочки. Потому что реально было громко и как будто прямо у нас.
Через 5 минут, поскольку больше не прилетало и в пабликах написали, что прилетов всего два, народ начал активный обмен информацией. Куда прилетело, что там, есть погибшие?.. Самые смелые вернулись во двор. Их версии и предположения слышала вся улица, так громко и увлеченно они обсуждали возможные варианты.

Куда именно прилетело, выяснилось быстро. Но верить, что так близко, не хотелось. Напрягала приближающаяся ночь, но в этот раз было более-менее тихо. А утром мы пошли на разведку.

Если просто идти по улице, не зная, куда свернуть, то ощущение мирного ухоженного города. Дворники убирают листья и мусор, везде чисто и аккуратно. Место прилета можно определить по усыпанному битым стеклом тротуару. Но его уже почти убрали, потому "указатель" - выбитые окна многоэтажки и звон стекла из квартир, где жильцы до сих пор собирают осколки. Звон хорошо слышно на улице, окна-то выбиты.
Воронка глубиной метра три прямо возле частного дома. Стоять рядом страшно. Потому что думаешь только о том, что такое же может прилететь и к твоему дому. Не дай бог, конечно. Но ведь те, чьи дома пострадали, тоже так думали.

Сегодня в Харькове никто не застрахован ни от чего. Это единственная правда, другой на войне не будет. Пока стояли возле воронки, кто-то из местных тихонько сказал, что слава богу, разбитые дома можно восстановить. И люди все живы, тоже слава богу. И на улице другие дома уцелели.

Так харьковчане успокаивают себя и друг друга. Могло быть хуже, а это ничего, это отстроим. Главное, чтобы все живы были. Но это зависит не от нас, а от тех, кто регулярно врет, что они не стреляют по мирному населению и жилым домам. Стреляют. Постоянно.

На фото - та самая воронка. В сотый раз повторю - стреляют по гражданским объектам и жилым домам. Там, где сейчас эта воронка, ничего другого нет и близко.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava

Фото автора


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