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Погода: лето завершается - каким ожидается сентябрь

21:30, 29 авг 2022
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В конце лето побаловало нас жарой, чтобы напомнить, что август – теплый месяц. Но так будет не всегда. А как - рассказала метеоролог Наталья Диденко.

"Лето завершается, сентябрь - на горизонте, жара постепенно будет утихать, высокие градусы устало будут снимать горячую корону с головы - дышать станет легче и свободнее, - написала метеоролог в Facebook.

30 августа в западных и северных областях Украины ожидается +23+28 градусов, на остальной территории +27+32, на востоке до +33 градусов.
Далее, 31 августа -1, 2 сентября свежий воздух будет вытеснять жаркий до +17+22 градусов, а на востоке и юге до +20+27 градусов.

Во вторник дожди возможны в Карпатах и ​​вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницкий с районами-Одесщина.
На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

В Киеве 30 августа будет сухо и еще довольно горячо, до +26, +27 градусов.

31 августа уже около +24 градусов.

Начало сентября дышит осенью: +17+22 градуса.

Какие-то серьезные дожди пока – вряд ли.

Поэтому тепло – чрезмерное или комфортное – еще порадует.

Есть куча времени готовиться к холодам, подумать об электропростынях, гуцульских носках, толстых флисовых костюмах и запасе корма для кошек". - подытожила специалист.


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