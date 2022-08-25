Количество погибших в Чаплино от российского ракетного удара возросло до 22

Ракетный удар российских оккупантов по пассажирскому составу на станции Чаплино в Днепропетровской области полностью уничтожил три вагона, полностью сгорела машина с людьми внутри. Сразу погибли 15 человек, более 50 было ранено. Позднее количество погибших возросло, поиск людей продолжается.

По состоянию на данный момент в результате вражеского удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине погибли 22 человека, поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли", - сказал он.

Чуть раньше на Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.

Источник: УНН