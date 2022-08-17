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Война / Бизнес / Промышленность

Украинский бизнес возобновляет работу в условиях перемещения в менее опасные регионы

23:55, 17 авг 2022
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Предприятия Украины, вынужденные прекратить работу в связи с войной, начинают понемногу возобновлять производство. Большая часть из них переместилась в западную часть страны. Но некоторые остались в родных местах и тоже уже начинают работу. Бизнес работает, несмотря на войну.

В Украине с начала действия программы релокации перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан во время телемарафона.

"На сегодняшний день у нас зарегистрировано 1796 заявок от предприятий. Уже было перемещено 710 предприятий, и из них 500 уже возобновили свою работу и успешно работают", - сказал замминистра.

По его словам, большинство предприятий релоцированы в западные области. Больше всего было перемещено во Львовскую область (29% заявок), Закарпатскую область (18%) и Черновицкую область (12%).

Грибан также отметил, что 576 предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они находятся.

Минэкономики ищет локацию или способ транспортировки для 515 предприятий, добавил замминистра.

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Как сообщалось, в Украине действует государственная программа релокации производств. Предприятия, расположенные в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении мощностей на запад.

Источник: Укринформ


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