Кого сейчас мобилизуют в первую очередь – Алексей Резников

В Украине объявлена ​​очередная волна мобилизации Но это не значит, что брать в армейские ряды будут брать всех без разбора - ВСУ нужны особенные специалисты.

На сегодняшний день Вооруженным силам Украины нужны конкретные специалисты, а не увеличение общего количества личного состава. Об этом в интервью Голосу Америки рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. То есть, они оценивают количество сил и средств, которые им нужны на тот или иной момент ведения боевых действий. Они оценивают потери. Именно Генеральный штаб знает, на каком направлении, в каком виде силам или войскам нужно замещение сделать или бригаду отвести на восстановление боеспособности и вместо них ввести резерв. Они оценивают эту ситуацию. Насколько я знаю, сегодня мобилизационные потребности удовлетворяются из-за поиска конкретных специалистов», - сказал он.

По словам Резникова, в частности, речь идет об операторах беспилотников, специальных айтишниках и артиллеристах.

«Мы уже достаточное количество (людей – ред.) мобилизовали в ряды Вооруженных сил, и не только в ВСУ. Сейчас требуются конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, специальные айтишники, связные, артиллеристы и так далее. Особенно на фоне того, что мы получаем современное военное оборудование натовского стандарта, соответственно нам и специалисты нужны, которые способны быстро овладеть такими системами. Что мы так эффективно и делаем», – добавил он.

Источник: Укринформ