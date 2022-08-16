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Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Мирная информация для военного времени
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Колумнистика / Харьков

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Мирная информация для военного времени

23:50, 16 авг 2022
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В постоянно обстреливаемом Харьков, конечно же, продолжается жизнь. Просто она сложная, и иногда самые простые вещи, которые решались в мирное время, что называется, на раз, приходится продумывать и решать сложным путём. Но есть и другие способы. Их и предлагает людям в  фронтовых городах Вита Яковлева.

Самое важное в мире - информация. Все знают эту банальную истину, но не все ее учитывают в жизни. И зря. На войне информация вообще на вес золота. Без нее тебя могут элементарно довести до не знаю чего даже насекомые. Меня они довели до истерики, но я-то с информацией дружу.

Значит, дело было так. Нас одолели мухи. За день я убивала штук по 100. Появлялись они откуда-то в туалете и ванной, летали плохо, ноги у них были какие-то кривые и очень длинные. В первый день мы огорчились, но мало ли, все бывает. Вдруг сами исчезнут? (На самом деле нет, но верить в чудо никто не запрещает.) Правда, я спросила у соседей - ни у кого такого нет. Это насторожило.

На следующий день, убив сто двадцать какую-то муху, снова пошла по соседям. Путем долгих переговоров сошлись, что раз только у меня, то дело в вентиляции. Какие-то там ее колодцы отдельные на каждую квартиру. И добрые соседи посоветовали прочистить эти самые колодцы. Скорее всего, сказали они, там кто-то умер. Скорее всего, птица. И мухи с нее к нам и лезут.

Я и в мирное-то время понятия не имела, что там и как. Приходили раз в год тетеньки-печники, проверяли тягу. И пару раз в год мы мыли решетки на вентиляции. Все. Какое почистить? Да еще и с птицей с мухами...

И вот тут мы плавно переходим к теме моего текста - любите информацию. И не стесняйтесь ее собирать. Месяц назад в нашем подъезде ходили милые женщины. Спрашивали, кто из соседей дома, кто уехал. Конечно, я спросила, откуда они - мало ли кто интересуется пустым жильем на войне. Печники, отвечают. И вот тут настоятельно рекомендую - делайте, как я.

Я попросила у них телефоны. Хотя мне точно на тот момент не нужен был никакой печник. Но я, как хомяк, запасаю любую потенциально полезную информацию. И этот способ работает, что на войне особенно ценно. Потому что попробуйте в прифронтовом городе дозвониться в коммунальные службы и решить вопрос с мухами за один день. Но сначала найдите, куда надо звонить по таким вопросам.

Я не хвастаюсь. Я делюсь лайфхаком: всю информацию тащим себе. Она лишней не бывает. Благодаря тем тетенькам ко мне по заявке быстро пришли такие же приятные дяденьки, которые нашли и выбросили из вентиляции мертвую сороку. (Да, мы всегда не как все: обычно в вентиляции помирают голуби, а у нас откуда-то взялась сорока.)

Теперь никто не лежит в вентиляции, в квартиру не лезут мухи, а у меня есть еще один полезный номер телефона. Эти дядечки сказали, что если надо, они и газовщика хорошего посоветуют. Надеюсь, не пригодится, но хомяки должны постоянно пополнять свои запасы. А то, мало ли.

Вита Яковлева, Харьков


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