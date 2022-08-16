В Украине продлили военное положение и сроки мобилизации

Верховная Рада продлила действие военного положения и сроки мобилизации в Украине.
15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение Указа о продлении срока проведения общей мобилизации.
Поддержали указы 328 депутатов.
12 августа Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации, говорится в сообщении на сайте ВР.
Ранее, президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения в Украине с 5:30 25 мая 2022 года сроком на 90 дней — до 25 августа.
Верховная Рада Украины 22 мая продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года
Напомним, военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
При его внедрении могут образовываться временные государственные органы — военные администрации.
В Украине ввели военное положение с 05 ч 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего оно было продлено на 30 суток — с 5 часов 30 минут 26 марта — до 25 апреля. Потом продлили на 90 суток — до 25 августа 2022 года.
А теперь продлили ещё на 90 дней — до 21 ноября.
Военное положение прекращается по истечении срока, на который оно было введено.
В условиях военного положения запрещаются:
- изменение Конституции Украины и АР Крым;
- проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
- проведение всеукраинских и местных референдумов;
- проведение забастовок, массовых собраний и акций.
- В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины.
А также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины
Источник: НВ