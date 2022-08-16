Парламент защитил пенсионные выплаты и начисление пенсии во время войны

При начислении и исчислении пенсий человек теперь будет иметь право исключать период военного положения с уменьшенными заработными выплатами.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7453 «О недопущении снижения коэффициента заработной платы при начислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения». Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его сообщению, законопроект поддержал 291 народный избранник.

В соответствии с принятым законом предлагается недопущение снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения, введенного в соответствии с Законом «О правовом режиме военного положения».

То есть человек, оформляющий себе пенсию, может попросить исключить период военного положения из общего периода, за который учитывается заработная плата (доход) для начисления пенсии. Также можно не учитывать для просчета пенсии три месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования и будет применяться в период с 24 февраля 2022 года.

Источник: ZN,UA