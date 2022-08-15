Российские оккупанты украли у херсонцев звёздное небо

Воровство всего, что привлекает внимание, для оккупационных российских войск - норма, а не исключение. С момента вывоза из Луганской и Донецкой областей в 2014 году целых заводов до современного планетария в Херсоне в 2022-м. Кредо русских: забрать всё.

Российские оккупационные власти “изъяли” имущество Херсонского планетария. В настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.

Также сообщается, что в Херсоне оккупанты захватили помещение станции телекомпании “Норма-4”.

«Пока они планируют перехватить контроль над сетью кабельного телевидения и Интернета. Поэтому возможно полное прекращение работы провайдера в городе», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсоне работники фейкового облэнерго приступили к проверке счетчиков электроэнергии. Также херсонцы сообщают о проверке “гаражных кооперативов, оккупанты вырывали ворота с помощью БТР, чтобы обыскать гаражи.

Источник: УНН