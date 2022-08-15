Названа дата вынесения приговора по делу о сбитом малайзийском Боинге

Суд по делу о сбитом над Донбассом в 2014-м малайзийского "Боинга", когда погибли почти триста человек, подходит к концу. Установлена вина россиян в этом преступлении, будет вынесен приговор.

В Нидерландах 17 ноября суд вынесет приговор по делу о сбитом малайзийском самолете MH17 в небе над Донбассом.

Об этом сообщает Reuters .

Сейчас прокуроры отмечают, что обвиняемые, а это находящиеся на свободе украинец и три россиянина, помогали доставить ракетную систему, которую впоследствии российские боевики использовали для запуска по самолету.

Напомним, 11 июня суд Нидерландов признал четырех российских военнослужащих виновными в преднамеренном сбитии самолета MH17, следствием которого стала гибель 298 человек. Приговор должен быть оглашен до конца 2022 года.

Один из подозреваемых россиян обратился в голландский суд с видеообращением, в котором просит признать его невиновным.

Боинг 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда над Донецкой областью был сбит ракетой класса "земля-воздух" российского производства.

Большинство жертв на борту MH17 были гражданами Нидерландов. Правительство Нидерландов возлагает ответственность за авиакатастрофу на Россию. Власти Москвы отрицают свою причастность.

Дело MH17 серьезно обострило дипломатические отношения Нидерландов с Москвой еще до вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.

Источник: ZN, UA