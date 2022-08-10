Ян Валетов: Прочь от Москвы! - не русофобский лозунг, а реалии нашего времени

Каждый из нас, нет-нет, да и задумывается о том, что будет после того, как замолчат пушки. Ну не может же война длиться вечно! А вот как после того быть с бесноватым соседом - как жить, как общаться, как...

Писатель и публицист Ян Валетов считает, что всё непросто. Пропасть разверзлась, и наши страны оказались на разных берегах. Возможно, навсегда.

Есть один тревожащий общество вопрос: что будет дальше после того как? Как сложатся взаимоотношения после победы? Человеческие? Экономические? Политические?

А никак... нечему там складываться.

Пережитое Украиной за эти месяцы - идеальный шторм, до неузнаваемости переиначивший береговую линию. Прибой смыл иллюзии, обнажил старые скелеты, содрал маски.

Цитирую.

Валерий Коровин (российский политолог, имперец, евразиец):

"Украина — наша слабость, а Запад — наш абсолютный враг, такой же, каким для нас является дьявол — вот главный вывод, который мы должны сделать из донбасской ситуации. Наша сила — это больше никакой Украины, никогда. И никакого Запада. Нам необходима долгосрочная стратегия бытия: России без Запада, мира без Запада, Юга Руси — без Украины. "Украинство" — это страшная русофобская зараза, которая в пределе убивает нас. Это не забавно, как когда-то казалось, особенно в советские времена, когда русские были сильны, а партия стояла над законом.

"Украинство" — это страшно. Оно убивает. И здесь не стоит путать украинцев и малороссов, что у нас часто делают по инерции советского периода. Украинец — агрессивный русофоб, садист и убийца, ненавидящий всё русское, "Украина" — искусственный политический проект, созданный Западом против России и русских — их мы ненавидим и будем последовательно проводить не только демилитаризацию и денацификацию, но и полную деукраинизацию этого пространства. Любим же мы малороссов, ибо это часть нас самих. Малоросс — это принадлежность к группе этносов юго-запада Большой России. Это не политическая (искусственная) общность, а органическая, естественная. Это культура, говоры, танцы, вышиванки, кухня, мягкие звуки и душевное пение, казаки и хлеборобы — это то, что составляет часть большого русского народа, его малоросская составляющая. Именно малороссов как неотъемлемую часть русского мира мы сегодня освобождаем от украинствующих молодчиков и карателей, нацистов и расистов, от украинствующих меньшинств, захвативших власть над большинством на этом пространстве юго-западной Руси".

Понятно, что далеко не все в России читали этот бред. И далеко не все этот бред поддерживают. В принципе, в антисемитских творениях типа Протоколов еврейских мудрецов еще несколько веков назад писали нечто подобное. И нынешние черносотенцы-украинофобы решили особо не заморачиваться. Работает? Ну и ладно! Зачем выдумывать? Евреи в этих книгах использовали кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Украинцы, оказывается, русских младенцев едят и, вообще, практикуют каннибализм в воинских подразделениях, когда пайки им надоедают.

Все по методичкам. Никакой фантазии!

Так что дальше не будет ничего.

И если даже что-то останется и будет слабенько тлеть под слоем пепла, то это ненадолго. То, что мертво - умереть не может.

Пропасть пролегла между нами.

Я уже рассказывал, что часть могил моих родичей и предков находится в России: в Москве, Питере и еще много где... но это не мешает мне чувствовать себя украинцем, а не малороссом. И я не один такой.

Как раньше уже не будет никогда. И это хорошо, потому что маски сброшены - в Буче, Ирпене, Мариуполе, Чернигове, Харькове, Николаеве...

Нет иллюзий, нет самообмана - ты готов и понимаешь чего ждать.

Между Днепром и Москвой всего 1000 км, но, на самом деле, между нами бездонный и бескрайний провал, который с каждым днем становится шире и глубже. С каждым днем этой колониальной, захватнической войны.

Прочь от Москвы! - это не русофобский возглас. Это лучшее, что подсказывает нам логика системы безопасности: горький опыт прошлых поколений и сегодняшнего дня.

Ян Валетов, писатель, публицист, Днепр