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Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Держимся, несмотря ни на что
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Колумнистика / Харьков / Война

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Держимся, несмотря ни на что

21:35, 09 авг 2022
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Фото з сайту KHARKOVGO

Харьковчанам многие удивляются: они живут под бомбами, но очень многие не уехали и не собираются. Казалось бы, они в опасности, они беспечны, они... бесстрашны? Но ведь Харьков находится на нашей, свободной территории, он борется, в том числе и тем, что высаживает цветы, подметает улицы, ходит в кафе и даже в театр. Это бесит захватчиков, пожалуй, не меньше, чем подлинные военные действия, потому что это говорит о том, что мы их не только не боимся, мы их презираем! А опасность... Да сейчас она по всей Украине - стоит только взглянуть на карту воздушных тревог.

Вита Яковлева продолжает описывать жизнь фронтового Харькова.

Недавно писала статью для газеты "Слобідський край" о том, как артисты Харьковского театра кукол имени Афанасьева ездят по области и показывают детям спектакли. Сначала они волонтерили в метро, выступая там возле турникетов или на платформе. А теперь играют для маленьких зрителей там, где есть подходящее место.

Например, на поляне под солнцем, чтобы дети сидели в тени. Через 7 минут перегревается телефон, на котором музыка для спектакля. А артисты работают все положенные 40 минут. И поют вместо телефона. Или в обычной комнате обычного дома, где 30 детей рассадили на огромном диване, представив его театральным залом с партером, балконами и амфитеатром.

Театр кукол иногда дает спектакли. В июле уже несколько раз играли премьеру - пьесу Нины Забужко "Я НОРМ" про подростков из Бучи. История живая, пронзительная и очень искренняя. Когда смотришь ее в Харькове, к сожалению, все эти ужасы пугают тебя не так сильно. Это и наши ужасы тоже, Харьковская область сильно пострадала от войны - и продолжает страдать.

Но это не значит, что жизнь остановилась, и все только и делают, что боятся. Нет. Война лишила нас многого из мирной жизни, но все, что возможно, харьковчане пытаются сохранить. Такой у нас город, и такие у нас люди. Держимся, несмотря ни на что.

Недавно меня сильно огорчила по этому поводу женщина, которая продает прессу на станции метро. Спрашиваю у нее, нет ли случайно каких-то местных газет? Знаю, что "Слобідський край" можно купить в отделениях Укрпочты, но, мало ли, вдруг и в метро получится?

Эта тетенька так злобно посмотрела на меня и обвиняющим тоном заявила:

- Девушка, у нас война в Харькове, какие газеты?!

Я ей, конечно, рассказала, что в Харькове на войне одна газета выходит точно. И что у нас еще много чего есть, тот же театр. Но ей, к сожалению, это было не надо, она упорно твердила, что я вру и что война...

Наверное, я не имею права никого осуждать, но так нельзя. Жизнь продолжается при любых условиях, ее не поставишь на паузу. А эта женщина пытается поставить. Усиленно пытается. Поэтому видит только плохое, страшное, оно заменяет ей все. И долго так можно жить, в плохом и страшном? Я бы не смогла долго...

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava


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